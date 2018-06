Praiano si dimette il vice sindaco Carla Lauretano

Shock a Praiano in Costiera Amalfitana si è dimesso il vicesindaco Carla Lauretano ma anche altri consiglieri hanno rimesso la delega al sindaco Giovanni Di Martino la città della costa d’amalfi e sotto pressione dopo le denunce del corpo ben 38 abusi edilizi vengono segnalati anche di persona delle istituzioni e guerra interna tra chi abbia potuto rivelare questa informazione chi possa essere stato l’autore di queste denunce ma anche lo scontro Per quanto riguarda il blocco urbanistico-edilizio che c’è a Praiano In pratica la situazione è precaria e si aspettano sviluppi anche clamorose la sezione navale della Guardia di Finanza di Salerno sta alla stazione tutti i giorni e sono decine di sequestri e le ordinanze di demolizione a dopo aggiornamenti