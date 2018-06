Il Comando di Polizia Locale del Comune di Praiano, nell’ambito dell’attività ordinaria di controllo per la repressione dell’abusivismo edilizio ha sottoposto a sequestro una piattaforma di cemento su una scogliera sottostante un noto albergo della Costa d’Amalfi.

Il sequestro è stato convalidato dal GIP, che ha disposto l’estensione del provvedimento anche ad altre aree limitrofe e ad un piccolo volume; denunciando i titolari della struttura alberghiera per abuso edilizio.

Le opere sono state realizzate senza autorizzazioni, in una zona con tutela paesaggistica e hanno un forte impatto ambientale, deturpando un tratto di costa che è tra i più belli al mondo.

L’UTC del Comune di Praiano ha già emesso ordinanza di demolizione delle opere abusive.

Già in passato nella stessa zona erano state rilevate opere abusive sulla scogliera, con emissione di ordinanza per ben 400 mq circa per una piattaforma in cemento, peraltro occupata da attrezzature balneari.

“ Il fenomeno dell’abusivismo edilizio, in una zona come Praiano ed in tutta la Costa d’Amalfi, va stroncato senza indugio, per la tutela del Paesaggio e per impedire tragedie come quella di Atrani. Abbiamo intensificato le attività di

controllo del territorio, non solo per reprimere l’abusivismo, ma anche e soprattutto per prevenire disastri ambientali; sono coordinate dal neoresponsabile del Comando di Polizia Locale, e dall’UTC,e sono svolte in stretta collaborazione con gli altri Amministratori e con il Nucleo di Protezione Civile.”

