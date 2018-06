Praiano piange “Raffino” Raffele Rispoli

La comunità di Praiano piange Raffaele Rispoli, conosciuto in paese anche come “Raffino”: la famiglia ha dato annuncio della triste scomparsa del 94enne. Il corteo funebre muoverà dall’abitazione dell’estinto in via Rezzola verso la Chiesa Parrocchiale di San Gennaro domani mattina, alle ore 8,30. La Redazione di Positanonews si unisce al dolore della famiglia Rispoli.