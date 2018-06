Praiano, operazione dei Carabinieri: sequestrate lavanderie di due noti alberghi

Blitz dei Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Salerno in Costiera Amalfitana. Sono, infatti, state sequestrate due lavanderie in due noti alberghi di Praiano. Dopo i controlli disposti dalla Procura di Salerno, i militari hanno ispezionato le due strutture alberghiere, accertando che i responsabili eseguivano le attività di lavanderie senza autorizzazione allo scarico e sversavano le acque reflue industriali prodotte direttamente nella fognatura comunale.

I responsabili sono stati denunciati e dopo la richiesta della Procura della Repubblica, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Salerno ha emesso due decreti di sequestro preventivo per strutture ricettive in questione.