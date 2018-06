Praiano. L'Infiorata della Parrocchia di San Gennaro di Vettica Maggiore per il Corpus Domini

In occasione della Solennità del Corpus Domini il gruppo partocchiale in collaborazione con le mamme dei bambini che riceveranno la Prima Comunione quest’anno hanno realizzato come di consueto una splendida rappresentazione sul piazzale della Chiesa del Corpo e Sangue di Cristo composta da petali di fiori. Uno spettacolo meraviglioso avente quest’anno come simbolo l’icona del patrono della Parrochia: San Gennaro V. e M.

La meravigliosa chiesa del 1500 e il suo piazzale costituiscono l’eccezionale cornice per questo impegnativo lavoro dedicato al Corpo e al Sangue di Gesù.