Praiano lettera di Carla Lauretano a Positanonews “Ecco i veri motivi per cui mi sono dimessa”

Praiano, Costiera amalfitana. Paese sotto i riflettori giudiziari, per decine di interventi su abusi edilizi, conseguenti a una denuncia del “Corvo”, ma anche politici per le dimissioni dalla carica di vice sindaco dell’avvocato Carla Lauretano , che è rimasta consigliere comunale.

Un vero e proprio terremoto politico per il sindaco Giovanni Di Martino, che è anche presidente della conferenza dei sindaci della Costa d’ Amalfi, che si era visto arrivare anche le remissioni dalle deleghe di tutti i consiglieri comunali, salvo Annamaria Caso, che rimettendole sarebbe stata poi completamente fuori dall’amministrazione non avendo il paracadute della carica di consigliere comunale in qualità di assessore esterno.

L’opposizione consiliare del Movimento Cinque Stelle ha anche chiesto le dimissioni del sindaco.

Poi , dopo il clamore dei media, e duri scontri, sono rientrati tutti con le stesse deleghe. L’avvocato Lauretano, che ha mantenuto il silenzio , dando adito a tutte le possibili supposizioni, dopo l’intervento del sindaco ha deciso di intervenire. Il suo distacco era già agli atti, come ha scoperto Positanonews, da tempo, visto che non aveva partecipato anche all’ultimo consiglio.

ECCO LA LETTERA

Il rispetto e la stima che nutro nei confronti della cittadinanza di Praiano mi impongono di fare chiarezza sulle ragioni che hanno determinato la mia decisione di dimettermi dalla carica di Vicesindaco ed Assessore e rinunciare – così come fatto anche dai Colleghi Consiglieri di maggioranza – alle deleghe affidate.

Contrariamente a quanto riportato negli ultimi giorni dalle locali testate giornalistiche, alla base della mia decisione non vi sono certamente i recenti sopralluoghi e l’attività posta in essere dalla Magistratura e dalla Polizia Giudiziaria, alle quali va rivolto massimo rispetto da parte di tutti per l’operato e l’alto ruolo istituzionale svolto.

Alla base della mia scelta vi sono esclusivamente ragioni di natura politica, essendo venute oramai meno le condizioni per porre in essere un’azione amministrativa razionale ed efficace in grado di raggiungere almeno qualcuno degli obiettivi del programma elettorale.

La mia coscienza, la mia etica ed onestà intellettuale mi impongono questa scelta travagliata non condividendo oramai un modo di fare politica che non approvo e soprattutto non mi appartiene.

Non sarebbe più giusto da parte mia continuare ad occupare un ruolo di visibilità, non condividendo una gestione amministrativa, a mio parere, non più improntata ai valori che hanno ispirato il nostro originario programma elettorale e non finalizzata al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Per questi motivi e per il rispetto dell’intera cittadinanza, rimarrò ad espletare il mio ruolo di consigliere comunale indipendente, ringraziando tutti i cittadini e gli elettori che mi hanno sostenuta dimostrandomi stima e fiducia.

Auguro al Sindaco e a tutti i Consiglieri che hanno deciso di rinnovargli la fiducia un proficuo e soddisfacente lavoro per portare a termine il programma amministrativo.