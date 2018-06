Praiano la Praia assalita dalle attività, spazi pubblici occupati, passeggiata e mare fantastico anche con aragoste ma i fondali da pulire. Un nostro piccolo reportage

Chiamiamolo reportage. Ma è una passeggiata che ci ha fatto dare uno sguardo sulla Praia a Praiano assalita dalle attività. Ben sei sono le attività che fanno noleggio barche ed escursioni o diving in meno di venti metri. Tutte buone e professionali, come pure i ristorantini qui e lungo la passeggiata che porta all’Africana, ovunque si sta bene. Il problema sono gli spazi sono davvero pochi e fondamentali per poter lavorare. La situazione gavitelli e la gestione del mare, con la mancanza di un serpentone che protegga la spiaggia, è abbastanza caotica. Il deposito dei pescatori, finanziato con soldi pubblici, non si sa che fine abbia fatto. I bagni pubblici si trovano nel Diving, dove si trova aperto fino alle sei di sera, si passa attraverso il diving stesso per arrivarci e il personale è sempre cortese, ma la situazione non è chiara a quanto ci dicono. Sono piccoli particolari che fanno la differenza. L’impressione è che bisogna fare un pò di ordine per far funzionare meglio le cose. Comunque il problema principale è legato all’occupazione degli spazi pubblici fondamentalmente. Passiamo ai fondali, sentiamo due sub di Napoli con un video. Acque meravigliose, hanno trovato di tutto, anche aragoste, ma i fondali sono da pulire, ci buttano di tutto