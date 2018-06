Praiano investito dopo la galleria da un ciclomotore. Impossibile fare radiologia al Costa d’ Amalfi. Assurdo

Praiano, Costiera amalfitana. Investito dopo la galleria da un ciclomotore . Impossibile fare una radiologia al Costa d’ Amalfi . Il titolare di Costa Diva dopo una giornata di lavoro al ritorno da casa viene investito da un ciclomotore e il 118 lo trasporta all’ Ospedale Costa d’ Amalfi di Castiglione di Ravello. Ma qui c’era il radiologo ma il macchinario non funzionava . “E’ assurdo, pensiamo se al posto mio c’era un bambino. Se vi sono dei problemi è meglio farlo sapere e la stampa deve avvisare tutti che ci sono queste difficoltà per poter prendere provvedimenti. Devo ringraziare l’ ospedale di Cava de Tirreni dove poi mi hanno fatto gli accertamenti con grande gentilezza a notte inoltrata. Ho 15 giorni di prognosi, ma spero di riprendermi prima per il lavoro”