Praiano Gavitella dissestata e abbandonata. Il M5S non fa denunce anonime. Intanto assurdo alla Castellano

Praiano, Costiera amalfitana. Piccole, misere e squallide cose di paese. Qualcuno fa girare la voce che il Movimento Cinque Stelle si mette e fa denunce anonime sugli abusi edilizi, infide cattiverie che fa rendere note Arturo Terminiello “Siamo stati fotografati mentre eravamo in terrazza a rilassarci e questa foto è stata usata per accusarci in tal senso”. Insomma nervi tesi, anzi tesissimi nella cittadina cuore della Costa d’ Amalfi. Denunce anonime usate per colpire qualcuno e si cerca di sviare dall’autore delle denunce indicando chi sta facendo un’opera meritoria di denuncia politica e sociale. Ma viene fatta mettendoci la faccia come quella sulla spiaggia della Gavitella dove non c’è cestino dei rifiuti e rimane ancora il piccolo approdo devastato dalla mareggiata ridotto a pezzi, come a pezzi è anche il lenzuolo di spiaggia libera per i praianesi che devono arrangiarsi a favore degli interessi privati. Spazi pubblici tolti ai cittadini o ridotti, per cause naturali e non, è frequente. Curioso pure quello che succede alla Praia con cartelloni che per alcuni sembrano nascondere spazi per depositi. Insomma succede di tutto, non solo parcheggi a raffica in un territorio fragile e delicato, protetto dall’UNESCO, fermati dalla Soprintendenza di Salerno, in particolare dalla responsabile di zona , la Scirè, considerata troppo severa, ma in realtà precisa e attenta agli impatti ambientali e al rispetto dei vincoli paesagistici per cui se si rivedono i progetti, con un equilibrio maggiore a favore del pubblico, come è avvenuto a Fornillo a Positano, le opere si possono realizzare tranquillamente. L’amministrazione Di Martino se la prende per i blocchi che subisce, ma intanto gli uffici tecnici fanno ordinanze che fanno discutere . Giovanna Castellano, per esempio, da sempre contestatrice dell’amministrazione di Giovanni Di Martino, destinataria di un’ordinanza abbastanza assurda, almeno per quanto riguarda la frequenza con la quale vengono emanate tali ordinanze in Costiera amalfitana.

Prot. n. 0005178 Praiano, lì 05.06.2018

Ingiunzione alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi per opere edili abusive.

N. 27 del 05.06.2018

(Art. 27 del Testo Unico delle Disposizioni Legislative e Regolamentari in Materia Edilizia D.P.R. 380/2001

ed Art. 167 D. Lgs. 42/2004).

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

…

1. nell’unità immobiliare lo stato dei luoghi corrispondeva al grafico allegato al P.diC. n°10/2014 prot. 0001160 del

31.01.2014 ad eccezione dell’utilizzo dei vani che risultano evidentemente adibiti ad uso ufficio. In particolare

nel locale di accesso la parete su cui sono stati realizzati sia l’impianto idrico che di allaccio del gas è occupata

da un mobile. Si riscontra pertanto una categoria funzionale diversa rispetto a quella derivante dalla denuncia di

variazione catastale allegata al certificato di collaudo e chiusura dei lavori ;

2. l’area cortilizia antistante l’accesso all’unità immobiliare presenta il piano di calpestio in battuto di cemento per

una superficie di circa 13 mq, in luogo della pavimentazione in pietra presente sui grafici di stato attuale e

progetto allegati al P.diC. n°10/2014 prot. 0001160 del 31.01.2014.

Nel garage interrato invece è stato riscontrato:

3. i lavori di cui alla S.C.I.A. in variante risultano eseguiti, vista la compiutezza delle finiture (pavimenti, battiscopa,

impianti e corpi illuminanti) e la presenza di auto nonché arredi e suppellettili varie. In difformità al titolo

abilitativo in variante, il garage presenta: dimensioni mt (7.95 x 7.95) e la muratura del vano di accesso priva

delle smussature laterali ma completa della fascia esterna di intonaco cementizio così come da prescrizione del

P.diC. n° 28/2014 prot. 0004488 del 29.05.2014.

Nel dettaglio riportiamo le contestazioni integrali, ma se si guarda bene sopra viene contestato un cambio di destinazione d’uso per dei particolari ..

Insomma sarà il caldo anomalo, ma la temperatura a Praiano comincia ad alzarsi sempre di più..