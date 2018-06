Praiano blitz della Guardia di Finanza alla Praia, paese messo a ferro e fuoco.

Praiano , Costiera amalfitana . In questo momento la guardia di finanza sta facendo controlli a tappeto sulla spiaggia La Praia Praiano messo a Ferro e Fuoco dopo il corvo che ha denunciato ben 38 abusi e gli interventi della sezione navale la Guardia di Finanza di Salerno ora sono all’opera le Fiamme Gialle per controlli tributari è un’azione che stanno facendo in questo momento sembrano attenzionati i ristoranti giù alla spiaggia La Praia. Non sappiamo altro se non quello che si è visto, non sappiamo neanche se la cosa è collegata alle denunce per carattere urbanistico che hanno visto coinvolto case ville e alberghi con ordinanze .

E alla fine con le dimissioni da vicesindaco ed è la remissione delle deleghe dell’avvocato Carla lauretano e di alcuni membri della maggioranza senza che nessuno parli . Questa mattina e Movimento 5 Stelle affisso manifesti in cui ha chiesto le dimissioni del sindaco Giovanni Di Martino che ha riferito a positanonews che avrebbe inviato una nota oggi silenzio di Tomba in tutto il paese siamo andati a Praiano. Nessuno parla, nessun riferimento da nessuna parte intanto la Procura della Repubblica di Salerno sta attenzionando vari fascicoli ed è probabile che ci potrebbero essere a breve ulteriori e clamorosi sviluppi