Praiano ancora controlli a tappeto , dopo la Navale anche il NOE per alberghi con lavanderia non in regola. La cittadina della Costiera amalfitana battuta a tappeto dalle forze dell’ordine, non bastavano le denunce del “corvo” che ha attenzionato ben 38 soggetti, fra cui attività e personaggi della politica, istituzioni e mondo dell’imprenditoria, con la Sezione Navale della Guardia di Finanza di Salerno all’opera notte e giorno con l’ufficio tecnico dell’amministrazione del sindaco Giovanni Di Martino. Ma anche operazioni di controllo, che il NOE sta facendo in tutta la costa d’ Amalfi, in collaborazione con i carabinieri di Positano e della Compagnia di Amalfi, ad attività alberghiere di cui due per lavanderia non in regola con reflui non scaricati regolarmente. Sotto i riflettori anche Praiano , anche in questo caso. Un momento difficile, da una parte la repressione delle illegalità, dall’altra una strategia della tensione che ci ha fatto mettere sul chi va là ed essere più prudenti. Sequestri ed interventi fanno notizia, ovviamente nessun riflettore puntato sui soggetti o altro e nessun intento criminalizzante, ma i riflettori puntati su Praiano ci sono ed anche ad alti livelli. Capire che sta succedendo non è facile, ma non bisogna perdere la calma, informare e documentare è anche utile per comprendere lo stato delle cose con serenità anche se la tensione è palpabile ed è evidente visto che siamo in piena stagione turistica, una delle migliori della storia, per afflusso, di Praiano e della Costiera amalfitana.