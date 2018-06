Positano, su Vogue la collezione del Sirenuse firmata Luke Edward Hall

Quella che fu la “casa” di un ispiratissimo e ossessionato John Steinbeck, oggi è anche simbolo della moda targata Positano, con contaminazioni internazionali importanti. Le Sirenuse infatti ha varato una propria collezione, firmata dall’artista e designer londinese Luke Edward Hall.

La famosa rivista di moda Vogue, in un articolo di Anny Choi, parla della linea studiata e creata per l’esclusivo albergo, che è una contaminazione tra i colori della moda locale e il design semplice ed esclusivo del giovane ed estroso Hall, che ha ben interpretato uno stile che non sembra tramontare.

Le Sirenuse, all’occorrenza set fotografico come per Emily Ratajkowski e testimonial per fragranze come l’Eau d’Italie, adesso ha una propria linea per il suo emporio, fatta di tazze, piatti e abbigliamento per uomo, come camicie t-shirt e costumi, promuovendo in maniera alternativa ed internazionale il brand Positano. (Foto tratta dall’articolo originale)