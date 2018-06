“Stupire”: è stata questa la parola d’ordine per il super party che ieri sera si è tenuto presso Rada, sulla spiaggia grande di Positano. La location di Peppe Russo, già naturalmente spettacolare, affacciata sul mare e sulla colorata e luccicante piramide delle casette di Positano, è stata ieri, 7 giugno, completamente riallestita da uno staff di oltre 50 persone per ospitare il party dell’anno: il prewedding di Alla Kosova e Scott La Roque. I facoltosi clienti, russa lei , americano lui, hanno voluto intrattenere e stupire i loro ospiti con un insolito white party. Armando Malafronte e la sua equipe hanno curato gli allestimenti floreali sotto le direttive di Preston Bailey, events designer di fama internazionale ed il suo team di florist.

Il bianco del tema della festa è stato bilanciato da una miridiade di fiori dai colori sgarcianti: cascate di orchidee nei privè del Music on the Rocks, vertiginose composizioni floreali su tutti i tavoli del ristorante, un insolito e spettacolare pavone di fiori, una delle composizioni più amate da Mr Bailey, è stato allestito all’ingresso del locale ad attendere l’arrivo dei cento ospiti che sono sbarcati al molo intorno alle 22 come delle vere e proprie stars. Tutti rigorosamente in abito bianco tranne la futura sposa che indossava un meraviglioso abito a sirena color argento.

Il club è stato completamente schermato alla vista degli invitati con drappeggi, pannelli e strutture montate sin dal mattino dallo staff di Wedding Solution creando l’illusione ottica di entrare in una galleria scura illuminata solo da sapienti giochi di luce e sorprendere così gli ospiti dopo cena con la discoteca.

All’ ingresso musicisti e artisti hanno accolto gli invitati scortandoli fino al ristorante con le loro performance di suoni e balli. Più di 200 candele illuminavano la scala di ingresso e le sale del ristorante. Una band di 5 elementi ha intrattenuto gli ospiti durante la cena. Dopo il banchetto e i brindisi tutti si sono recati presso il Music on the rocks, (finalmente riconoscibile e riallestitito durante la cena) dove il gruppo di performers Elan Artist, di Joshua Friedman, ha dato il via ad una serata di danze acrobatiche con costumi di scena spettacolari. Insomma la serata è stata totalememte fuori dagli schemi.

L’intero evento è stato curato dall’agenzia internazionale Zabinsky Events in stretta collaborazione con l’agenzia Sunland e le events planner di Rada: Sara Marzullo, Valeria Vitiello e Lara Cinque. Tutto lo staff di Rada, la cucina guidata dallo chef Emilio Desiderio, il Fly Bar sotto l’occhio vigile di Frank Formicola, il ristorante alle direttive di Stefano Barba, il bar del Music supervisionato da Ivan Contino, tutti hanno contribuito eccellentemente alla riuscita di una serata davvero esclusiva e indimenticabile.

