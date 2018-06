Positano, turista investita da un ciclomotore in via Marconi – FOTO

Soltanto a pochi giorni dal tremendo incidente che ha visto coinvolte due turiste statunitensi a Punta Scutolo, Vico Equense, e che ha fatto il giro del mondo, oggi un altro incidente si è verificato, questa volta a Positano. La dinamica, a quanto dicono i presenti, è similare, in qualche modo: anche in questo caso, infatti, un ciclomotore ha centrato in pieno una turista che stava attraversando la strada in via Guglielmo Marconi, in corrispondenza del bivio della Sponda. Celermente sono intervenuti i soccorsi e le Forze dell’Ordine, con la Polizia Municipale che ha gestito il traffico. Non sarebbero gravi le condizioni della donna.