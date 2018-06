Positano, turista colto da infarto in spiaggia: salvato in extremis grazie al tempismo dei soccorritori

Soltanto la prontezza dei suoi soccorritori ha permesso ad un turista italiano in vacanza a Positano di salvarsi mentre stava avendo un infarto. E’ successo ieri mattina nel comune della Costiera Amalfitana. L’uomo stava rilassandosi in spiaggia quando ha cominciato a sentirsi male: subito è stato soccorso dai presenti i quali hanno avvertito alcuni agenti della Polizia Municipale lì vicini.

Questi, con grande intelligenza, sono riusciti a portare a termine una operazione di coordinamento degna di nota con la Cooperativa Facchini: hanno fatto accelerare le operazioni di soccorso richiedendo l’ambulanza proveniente da Amalfi (gestendo il traffico in modo tale da rendere quanto più libera la strada) in quanto quella di Positano era impegnata in un altro intervento. L’uomo è stato portato immediatamente al presidio di Castiglione di Ravello, le sue condizioni sembrano essersi stabilizzate. Proprio a proposito di quest’ultimo intervento, pare che l’ambulanza in questione fosse impegnata nel soccorrere un’altra persona alla Sponda, la quale si era sentita male mentre cercava di salire su un pullman preso d’assalto dalla calca.