Positano. Strage di multe ieri a Montepertuso. Polemiche sugli avvisi

Nella giornata di ieri la polizia municipale di Positano ha elevato decine di multe in località Montepertuso, lungo la strada e nei pressi del campo sportivo (che ultimamente viene utilizzato come parcheggio). Sarebbero stati affissi degli avvisi di divieto di sosta poiché nella giornata si sono svolti i lavori per la realizzazione della segnaletica orizzontale ma sono tanti i residenti che si lamentano delle sanzioni ricevute poiché, a loro dire, non avrebbero visto gli avvisi. Forse la confusione è stata generata anche dalla presenza della segnaletica di divieto di sosta per il prossimo 2 luglio in occasione dei festeggiamenti della Madonna delle Grazie.