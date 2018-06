Positano. Strage di multe ieri a Montepertuso. Polemiche sugli avvisi. Ecco l’ordinanza per il 2 luglio

Nella giornata di ieri la polizia municipale di Positano ha elevato decine di multe in località Montepertuso, lungo la strada e nei pressi del campo sportivo (che ultimamente viene utilizzato come parcheggio). Sarebbero stati affissi degli avvisi di divieto di sosta poiché nella giornata si sono svolti i lavori per la realizzazione della segnaletica orizzontale ma sono tanti i residenti che si lamentano delle sanzioni ricevute poiché, a loro dire, non avrebbero visto gli avvisi. Forse la confusione è stata generata anche dalla presenza della segnaletica di divieto di sosta per il prossimo 2 luglio in occasione dei festeggiamenti della Madonna delle Grazie.

Comunque l’avviso era questo

OGGETTO: FRAZIONE MONTEPERTUSO: RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE –PULIZIA STRAORDINARIA SEDE STRADALE E SOLENNI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI MARIA SS. DELLE GRAZIE – DISPOSITIVO DI TRAFFICO.

IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA

Considerato che nei giorni del 1° e del 2 luglio 2018 si svolgono in questo Comune, presso la frazione Montepertuso, i solenni festeggiamenti in onore di Maria SS. delle Grazie, cui partecipano un cospicuo numero di fedeli e turisti in genere;

Considerato che in previsione di tali eventi esistono le seguenti necessità:





– procedere ad una pulizia straordinaria delle strade cittadine interessate dall’evento;

– procedere al rifacimento della segnaletica orizzontale;

– impegnare la carreggiata stradale pubblica, al fine dipoter consentire la normale circolazione pedonale;

– impegnare le aree di parcheggio prossime al Campo Sportivo De Sica per l’installazione degli stands dediti alla vendita di prodotti;

Ritenuto opportuno, per consentire lo svolgimento della manifestazione, fluidificare il traffico veicolare, nonchéper salvaguardare la pubblica e privata incolumità,prevedere un diverso dispositivo di traffico sulle vie interessate dalla manifestazione;

Sentito il parere dell’Assessore alla Viabilità;





O R D I N A

per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendonointegralmente riportati,

dalle ore 07,00 del giorno 27/06/2018 alle ore 24,00 del giorno 03/07/2018 ,

Ø il divieto di sosta, con rimozione per tutti i veicoli,lungo i seguenti tratti Stradali:

a)Via Gradoni, dall’innesto con la S.P. 425 alla soprastante area di parcheggio (inclusa) – Via Montepertuso, Via Mons. Vito Talamo a partire dal Bivio “Cercole” – Via Tagliata fino al civico n. 14, Traversa 1^ di Via Pestella dall’incrocio con la S.P. 425 – Via Mons Vito Talamo – sino all’ingresso al piano terra del Campo Sportivo De Sica;

b)Aree di parcheggio annesse al Campo Sportivo Comunale De Sica.

autorizzando la sosta di tutte per tutte le categorie di veicoli , a partire dal 27.06.2018, dalle ore 07,00 al 03.07.2018, ore 24,00 nel campo sportivo “V. De Sica”

Ø Al fine di tutelare l’ordine pubblico e la libera circolazione di veicoli e pedoni, collocare le “bancarelle” per la vendita dei prodotti tipici delle feste;

Ø La chiusura della strada all’altezza del bivio di Via Mons. Vito Talamo, in caso di necessità, consentendo l’accesso ai residenti nelle frazioni di Montepertuso e Nocelle, ai mezzi pubblici di trasporto, ai taxi e n.c.c., alle Forze dell’Ordine e di Pronto Soccorso e a coloro che devono raggiungere le strutture ricettive e i ristoranti;

Ø In caso di traffico veicolare, particolarmente intenso, verrà disposta la chiusura della S.P. 425 Montepertuso-Nocelle all’altezza del bivio “Fiume della Noce”, consentendo l’accesso ai residenti nelle frazioni di Montepertuso e Nocelle, ai mezzi pubblici di trasporto, ai taxi e n.c.c., alle Forze dell’Ordine e di Pronto Soccorso e a coloro che devono raggiungere le strutture ricettive e i ristoranti;

A V V E R T E N Z E

La presente riguarda esclusivamente l’ambito relativo alla disciplina del traffico e non sostituisce ulteriori autorizzazioni di P.S., igienico – sanitarie, privatistiche, commerciali e tecniche, ovenecessarie

C O M U N I C A

A V V E R T E

