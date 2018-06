Positano, spiagge insicure: feriti e malori alla Sponda

Ieri due ragazzi si sono feriti alla Sponda mentre c’è stato anche chi ha accusato qualche malore. Fortunatamente stanno tutti bene, ma in questi casi le persone hanno dovuto provvedere da sole ai loro infortuni. Bagnanti e turisti sono purtroppo lasciati in balia del destino, senza la presenza di un presidio che renda sicura la permanenza in spiaggia e purtroppo, almeno per il primo soccorso, si necessiterebbe di una copertura.