Positano, sfilata di yacht in porto: ecco Skyfall, 58 metri di lusso!

Alla sfilza di vip che si stanno palesando in Costiera Amalfitana si affianca una vera e propria sfilata di yacht di lusso. In particolare, al porto di Positano, attualmente sono attraccati diverse navi di lusso. Una su tutte, è la spettacolare Skyfall.

Skyfall è uno yacht costruito nel 2009 che naviga attualmente sotto bandiera della Cayman Islands. La Skyfall ha una lunghezza totale di 58m e larghezza massima di 10 m: una barca che è destinata agli amanti del lusso e per chi vuole viaggiare senza rinunciare a una nutrita collezione di vini, stivati in un’ampia cantina a umidità e temperatura controllata che va dal pavimento al soffitto del ponte principale. Si parla di una cifra attorno ai 320 mila dollari a settimana per poterla affittare.

Altra fantastica imbarcazione presente al porto di Positano è la Excellence V. Questa, targata Isole Marshall, è di costruzione tedesca ed è stata chiaramente progettata pensando al noleggiatore. Infatti, al suo interno troviamo un cinema e una palestra sul lungomare, tutto lo spazio è stato ottimizzato per creare la migliore esperienza di charter di lusso.

Terzo yacht di lusso presente, la Gene Machine, no yacht di lusso da 55 metri, costruito nei Paesi Bassi da Amels e consegnato nel 2013. La sua velocità massima è 15,5 km e vanta una gamma di crociera massima di 4500,0 nm a 13,0 km con una potenza proveniente da due motori diesel MTU 16V2000M70 da 1408,0 hp. Può ospitare fino a 10 persone con 16 membri dell’equipaggio