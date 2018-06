Positano: ripartono gli Infopoint turistici

Anche quest’anno l’Amministrazione comunale intende ripetere il successo di un’ iniziativa di grande valore e utilità. A breve gli Info-Point saranno di nuovo operativi nel Comune di Positano, garantendo un servizio che, nel corso degli anni, è divenuto sempre più indispensabile, non solo per i nostri ospiti, ma anche per i positanesi, grazie all’importante servizio di comunicazione che compiono nel territorio comunale.

Il Sindaco De Lucia: “Fin dall’inizio del nostro primo mandato abbiamo previsto l’installazione di info-point turistici nei punti nevralgici del paese. Si tratta di postazioni informative in cui i nostri turisti possono avere, grazie al supporto di persone qualificate, indicazioni importanti per il loro soggiorno”.

L’assessore al Turismo, Francesco Fusco che organizza l’iniziativa: “attraverso la cooperazione del Comune di Positano con gli Istituti delle Scuole Superiori presenti sul territorio, i nostri ragazzi sono chiamati a compiere un’esperienza di crescita formativa importante ed allo stesso tempo maturano le ore di Alternanza scuola/lavoro (400), previste dalla normativa, nell’ultimo triennio della carriera scolastica”.

Anche quest’anno si è deciso di installare due info-point nel centro del Paese, ossia Piazza dei Mulini e al Bivio Sponda. Sono ormai consolidate le postazioni di Nocelle e Montepertuso. Ogni info-point è coordinato da Tutors qualificati, che coordinano ed assistono gli studenti delle scuole superiori (stagisti), realizzando un’importante attività informativa verso utenti nazionali ed internazionali.

Come sempre presso gli Info-Point sarà prevista la distribuzione di due tipologie di cartine di Positano, una con le indicazioni stradali ed un’altra con tutti i sentieri montani presenti sul territorio comunale. Le cartine saranno realizzate attraverso la sponsorizzazione degli imprenditori positanesi che intendono partecipare, esponendo il proprio logo sul retro delle 15.000 cartine che verranno stampate. Coloro che desiderano sponsorizzare tale iniziativa potranno contattare la segreteria del Sindaco allo 089/8122535, segreteria.sindaco@comune.positano,it, o l’Assessore al Turismo, francescofusco@comune.positano.sa.it, 3387962020 fino ad esaurimento degli spazi ed entro il 18 giugno p.v.

Di seguito gli allegati per la partecipazione ai bandi.

Domanda di partecipazione tutor infopoint

Avviso Pubblico per ricerca sponsor realizzazione e distribuzione cartina turistica

Accordo di sponsorizzazione per la realizzazione di una cartina pieghevole