Positano regina dell’atletica , sul campo sportivo di Montepertuso si formeranno campioni. Ad annunciarlo ieri sera Nino Di Leva , consigliere delegato alla scuola, dopo i successi dal golden gala.

I ragazzi e le ragazze di Positano in Costiera amalfitana, senza particolari allenamenti, hanno dimostrato di eccellere sia a livello regionale in Campania che in Italia.

Fabio Fusco, Vito Attanasio e Giovanni Cuccaro , tre nostri giovani campioni, non solo nello sport ma anche nella vita, si sono detti disponibili a seguire i nostri futuri atleti.

Per i giovani una grande opportunità e una bellissima idea che condividiamo in toto..

Positano ha tutte le carte in regola per portare atleti della Costa d’ Amalfi ai massimi vertici dell’atletica e continuare a coltivare i successi che emergono, senza grandi possibilità di allenamento, per mancanza di spazi e strutture, ma solo grazie all’impegno di professori come Michele Barba, già nell’ambito scolastico.

Complimenti davvero