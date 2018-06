Positano Ohimà: nell'ex cinema lo spettacolo del gusto

Positano , Costiera amalfitana. Siamo in Piazza Mulini luogo simbolo dell’invasione dei turisti attratti da uno dei paesi più belli del mondo, nell’ex cinema spunta un locale d’eccellenza.

Ohima’ Brasserie Restaurant, qui c’era “La Collinetta”, la boutique di famiglia, ma prima ancora il cinematografo del paese. Qui si vive anche nella storia culturale del paese, nel vecchio cinema del paese dove Zeffirelli 50anni fa’ presentava i suoi capolavori, ora entra in scena il sapore.

Ed è un vero spettacolo di colori e sapori. Il locale è arredato con cura sotto la guida dell’esperto Di Fusco, lo stesso che ha curato Pepe a Caiazzo, insomma fra i migliori in circolazione, ed è strutturato in due piani. La vera sorpresa è il piano di sopra, sormontati da una vela di uno spinnaker con un’oblò che da sul panorama, ci si trova come su una nave , distaccati dal mondo.

L’intenzione è quella di creare un’atmosfera ed un percorso sensoriale che va dal gusto alla vista per far vivere emozioni, una cena “esperienziale”, come nelle migliori tradizioni dei ristoranti d’eccellenza.

E l’eccellenza è rappresentata anche dal personale, tutto molto preparato e giovanile.

L’età media dello staff non supera i 25 anni, ma sono tutti ragazzi specialisti del settore, preparati e appassionati. La cucina è guidata dal giovane chef emergente Emanuele Mosca, con lo staff Nicola Di Santo e Michele De Simone . In sala abbiamo Giuseppe Vinciguerra di soli 21 anni e Pasquale Pace il giovane “maitre” con già all’attivo esperienze in tutto il mondo. L’unico over è il barman , Rosario Mosca, uno dei migliori della Costa d’ Amalfi. Prima di cena , dalle 16 , si parte con gli aperitivi da non perdere. Per chi vuole assaggiare arte e tradizione campana e Positanese incontra solo lì l’eccellenza!

Il nome ohimà è dedicato alla mamma dei titolari Luigi e Francesca Collina, dalla quale hanno preso la voglia di lavorare e dedicarsi alle proprie attività, lo spirito di accoglienza e cortesia

I prodotti sono tutti di nicchia e selezionati dal casertano il famoso maialino nero e la mozzarella di bufala , dal Benevento l’agnello di laticauda , pasta di gragnano, alici di Cetara e tutti prodotti d’eccellenza del nostro territorio.

Un mix vincente che riproduce le cose migliori in un locale naturalmente arredato e sistemato con la cura dei particolari. I tavoli abbinati col pavimento, ad ogni pietanza corrisponde un piatto particolare, poi la finezza con le stoffe dei tovaglioli e i ricami Positanesi fatti a mano

Tutto fa moda e chic nello stesso tempo! La piacevolezza de locale è tale che ci troviamo di fronte una coppia che ha riservato un posto per festeggiare il compleanno, dopo essere venuti qui già la terza volta.

Fatevi guidare dallo chef, lo abbiamo trovato impeccabile , sono pochi e selezionati i piatti creazioni originali inimitabili. Il pane è della famiglia dalla Bakery, selezionati anche gli oli, birre artigianali e vini di qualità, noi abbiamo apprezzato quello dell’ Azienda Frattasi Greco di tufo Bonea