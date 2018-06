Positano è morto Giovanni Waldner il fotografo dell’anima. “Giovanni” ci ha lasciati , a dirmelo, incredibile circostanza della vita, proprio Enzo Esposito del Mediterraneo. Enzo me lo ha fatto conoscere e amare in un viaggio memorabile in Svizzera quando lo portai a casa sua a Basilea, dove non voleva tornare. Giovanni , se avesse potuto, sarebbe rimasto qui nella perla della Costiera amalfitana giorno e notte.

Giovanni Waldner era un insegnante, non so neanche di cosa, poi ha lasciato tutto per le fotografie . Le sue foto hanno un qualcosa di indescrivibile, riusciva a cogliere l’anima dei personaggi positanesi. Se le vedi le riconosci subito, sono inconfondibili. Come i quadri di Picasso. Le immagini dei personaggi trascendono il tempo e lo spazio e loro rimangono eterni. Coglieva l’anima delle persone e la bellezza femminile che in lui , pur in tutta la sua sensualità, sembra trascendere l’eterno femminino.

Chissà dove stai ora Giovanni e chi vai fotografando, ma sento che prima di andartene sei passato qui nella tua Positano, un drink al bar internazionale, poi ti sei fermato a Fornillo, quindi sulla terrazza di quello che era il Bar De Martino, e poi sul molo a guardare l’orizzonte infinito del mare fino al cielo dove hai trovato quella pace e quella serenità che spetta ai buoni e ai puri come eri tu

Ciao Giovanni

Foto ripresa dal suo profilo Facebook