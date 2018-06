Positano. A Montepertuso il 2 luglio si veste di luce

Bellissima iniziativa che parte da Montepertuso il suggestivo borgo di Positano, perla della Costiera amalfitana .

Fervono i preparativi per realizzare in una nuova veste scenica la rappresentazione della leggenda di Montepertuso.

La rievocazione della leggenda della lotta tra la Madonna e il diavolo, caratterizzante le celebrazioni in onore della B. V. delle Grazie, che sempre coinvolge l’intera Comunità ed

affascina gli ospiti, sarà attuata mediante il solo ricorso a effetti scenici, luminosi e sonori con nuove tecnologie innovative.

I volontari come ogni anno sono già all’opera, e si sono attivati fin dal mese di marzo, per attuare una radicale svolta, mediante l’utilizzo di tecniche audio-visive, nella rappresentazione che da oltre mezzo secolo è il fiore all’occhiello della nostra Comunità.

È un progetto impegnativo, che forse avrà bisogno, nel futuro prossimo, di adattamenti graduali che richiederanno tempo e fatica per ottenere il meglio possibile nell’omaggio

doveroso alla nostra Mamma del Cielo. Ci sostiene, però, la certezza che la

manifestazione rappresenta IL BENE CHE TRIONFA SUL MALE, sia nel significato religioso che nel superamento delle difficoltà, quotidiane e non, che caratterizzano le nostre vite.

Ci aiuti in questo la nostra amata Mamma del Cielo, verso la quale professiamo il nostro impegno ad attuare, in suo onore e in onore del suo Figlio, una manifestazione che rappresenti in pieno il senso di questa celebrazione .

Montepertuso, 31 maggio 2018

Festa della Visitazione della B. V. Maria a S. Elisabetta

Il Parroco e i Volontari della Comunità