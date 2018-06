A Positano il matrimonio più bello del mondo, sospesi tra cielo e mare

Il giorno del sì è sempre circondato da un alone di magia, creato dal sentimento che lega due persone che decidono di giurarsi amore eterno. Ma se a fare da cornice ad un giorno così bello vi è uno scenario mozzafiato tutto si trasforma in una favola. E quale scenario migliore se non quello della città romantica per eccellenza, Positano. Sposarsi in un panorama sospeso tra il cielo ed il mare è sicuramente un’esperienza unica che in tanti desiderano vivere. Ed è proprio quello che offre l’incantevole terrazza del comune positanese che ha visto negli anni tante coppie unire le loro vite nel vincolo matrimoniale. Ed è per questo che Positano è diventa la meta preferita per pronunciare il fatidico “Sì”. Sono centinaia le coppie che, da ogni parte del mondo, fanno richiesta per poter celebrare le proprie nozze nella perla della costiera amalfitana, consapevoli che la consacrazione del loro amore merita un panorama unico e da mozzare il fiato che contribuirà ancora di più a trasformare il loro “Sì” in una giornata indimenticabile.