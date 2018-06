Positano malori a raffica e folla di gente, ma c’è lo stop ai controlli notturni e mancanza di presidio sanitario. Appello ai privati come a Sorrento

Positano, Costiera amalfitana . Non rinnovato questa notte il servizio notturno della polizia municipale predisposto dall’amministrazione De Lucia per il by night tranquillo e sicuro. Non ne sappiamo i motivi, ma probabile che gli uomini guidati da Sergio Ponticorvo sono pochi e crediamo pure il tetto degli straordinari non può superare un certo limite. Il lavoro dei vigili urbani è intenso nella cittadina della Costa d’ Amalfi, non sembra ma i compiti sono tantissimi. Traffico, multe, controlli a moto , come oggi, e alle varie violazioni. Aumenta di giorno in giorno il caos di persone nel paese, una folla indiscriminata che, è giusto anche sottolinearlo, arrivano qui perchè attratti dal nostro paese. Ma occorre organizzarsi, per i controlli notturni, che abbiamo più volte sottolineato dovrebbero esserci anche oltre la mezzanotte, a Sorrento intervengono anche i privati e la legge lo consente. Anche per i presidi sanitari estivi che l’ASL da Salerno si ostina a non mettere prima nonostante i picchi di afflussi di turisti siano da anni enormi anche a maggio e giugno. Poi vogliamo parlare dell’idroambulanza che mettono solo ad agosto? Per fortuna quest’anno niente di grave, ma il 118 interviene con una media di un paio di volte al giorno.