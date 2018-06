Positano magico matrimonio a Villa Tre Ville, il ristorante “Maestro” fra i migliori degli alberghi di lusso. Sono alcuni messaggi che arrivano dai tanti lettori che abbiamo all’estero noi di Positanonews. Dopo 14 anni ininterrotti di informazione quotidiana in rete sulla Costa d’ Amalfi, Sorrento e Capri.

La curiosità è che , oltre alle location d’eccellenza per i matrimoni, che sarebbero per i nostri lettori , sopratutto dagli USA, Positano e Ravello. Sulla ristorazione di qualità ci sono sempre maggiori apprezzamenti. “Maestro”, per esempio, il ristorante di Villa Tre Ville, la stupenda struttura che è stata del regista Franco Zeffirelli, rivalutato da Govind Friedland, viene considerato fra i migliori ristoranti di alberghi stellati .

Nel circondario di Positano e Praiano, in particolare, fra i nostri lettori vengono considerati d’eccellenza i ristoranti dell’albergo Le Sirenuse, l’hotel Il San Pietro di Positano, dell’hotel Le Agavi e allungandosi a Praiano nella meravigliosa terrazza dell’hotel Casa Angelina, in comune queste strutture hanno l’eccellenza dell’ospitalità con la qualità e una vista magnifica e paradisiaca.. come si può vedere minimamente da questa foto scattata durante un matrimonio a Villa Tre Ville.

Molti non lo sanno ma per gli esterni, non ospiti della struttura, è possibile cenare, o anche fermarsi per il pranzo , che è anche meno impegnativo, ovviamente è consigliabile prenotare. E si prenota non un semplice pranzo, ma un’emozione, un’esperienza unica al mondo, quella di immergersi in posti spettacolari ed esclusivi per vivere momenti indimenticabili.

Questa è Positano.