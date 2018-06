Positano: lunedì 18 giugno spiaggia grande la “Festa Positanese” e apre la Villa Romana

Positano, Costiera amalfitana . Il Comune di Positano presenta, lunedì 18 giugno alla Spiaggia Grande, la “Festa Positanese” alle ore 18:30 da Piazza dei Mulini al lido Positano, ci sarà una sfilata della Banda San Vito Positano alle ore 19:00

Invece alle ore 19:30 sul molo Lèonide Massine, la Cerimonia di conferimento della Bandiera blu

A seguire “I Via Pasitea” musica e danza popolare a cura dell’associazione “Positano senza Tiempo”

Con la partecipazione del gruppo di ballerine dell’Istituto Lucantonio Porzio di Positano diretto da Giulia Talamo

Ma non c’è solo questo da festeggiare. Oltre alla Bandiera Blu che Positano ha portato come esempio seguito da Massa Lubrense , Capri e Anacapri e ora anche da Sorrento e Piano di Sorrento in Penisola Sorrentina.

Sono tanti i riconoscimenti che arrivano alla cittadina della Costa d’ Amalfi, in ultimo le vele della Lega Ambiente e Touring Club, per non parlare della qualità con strutture riconosciute fra le migliori del mondo location di eventi da favola , da Villa Tre Ville al Sirenuse, San Pietro e il Le Agavi.

L’attrattiva che ha Positano, il contesto delle sue bellezze, uno stabilimento , l’ Incanto, diventato il più elegante d’ Italia, spiagge meravigliose e uniche come Fornillo, Arienzo e Laurito, montagne paradisiache , il sentiero degli Dei e non solo, con i collegamenti con Vico Equense, Agerola e Praiano ne fanno il cuore del Parco dei Monti Lattari oltre che del Parco Marino Punta Campanella

La chicca finale è l’apertura della Villa Romana, con fatica l’amministrazione di Michele De Lucia è riuscita a quadrare il cerchio fra la Curia di Cava de Tirreni – Amalfi, Parrocchia di Positano e Soprintendenza di Salerno, oltre ai vari enti, compresa la Regione Campania che ha contribuito.

Oggi terminano anche le selezioni per gli infopoint turistici allestiti dal vicesindaco Francesco Fusco, attivata anche la pulizia del mare con l’assessore Giuseppe Guida.

Oggi festeggiamo orgogliosi del nostro paese, non esente sicuramente da difetti e migliorie da fare, che comunque ci invidia tutto il mondo.