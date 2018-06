Positano. Lo stabilimento balneare L’Incanto aderisce al Progetto Oxygen Care di salvamento Academy

La struttura balneare l’Incanto, aderendo al Progetto Oxygen Care di Salvamento Academy, in risposta a quanto richiesto dalle normative vigenti e dalle Ordinanze delle Capitanerie di Porto, ha scelto di distinguersi in termini di Sicurezza e capacità di prestare soccorso ai propri clienti e si classifica a tutti gli effetti come STRUTTURA CARDIO PROTETTA grazie alla dotazione e alla formazione acquisite.

La dotazione scelta prevede:

1) Bombola di Ossigeno Medicale per le Emergenze;

2) Defibrillatore Semiautomatico;

3) Valigia Stagna con tutti i presidi di Primo Soccorso ossigeno-compatibili, tra cui l’indispensabile Saturimetro grazie al quale anche il personale non sanitario (come l’Assistente Bagnanti) adeguatamente addestrato, può decidere autonomamente se somministrare o meno ossigeno medicale in caso di necessità, oltre alle maschere VENTURI e CPAP utili in caso di necessità di somministrazione di Ossigeno Medicale ad alte concentrazioni e l’innovativo IGEL che essendo un presidio sovra-glottideo non invasivo, può essere facilmente utilizzato anche dagli Assistenti Bagnanti addestrati, garantendo un’ottimale protezione delle vie aeree;

La formazione effettuata a cura del Dott. Iadevaia al team delegato al Primo Soccorso, ha previsto:

A) Corso per Operatore BLS-D Adulto/Pediatrico per apprendimento delle Manovre di Rianimazione Cardiopolmonare con uso del Defibrillatore.

Il Corso prevede l’acquisizione delle conoscenze e delle manovre necessarie a prestare soccorso ad una vittima (Adulto, Bambino, Infante) colpita da Arresto Cardiaco Improvviso, oltre all’acquisizione delle Manovre di Disostruzione da Corpo Estraneo utili per poter con una semplice manovra liberare una persona che sta soffocando a causa di un boccone di cibo che ostruisce le vie respiratorie.

Il Corso prevede il rilascio di brevetto e attestati validi secondo la vigente normativa regionale e nazionale.

B) Corso Oxygen First Aid Water Safety per apprendimento delle necessarie conoscenze e manovre per portare Soccorso immediato in ambiente marino, a vittime colpite da Sindromi da Annegamento.

Il Corso istruisce al riconoscimento dei sintomi e in base a questi, all’uso dei necessari presidi di Primo Soccorso per l’utilizzo dell’Ossigeno Medicale, riconosciuto come elemento determinante e indispensabile ai fini di un soccorso in ambiente marino.

Il Corso prevede il rilascio di brevetto e attestati validi agli effetti normativi.