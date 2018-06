Positano, le nuove cartine del Positano Style, media partner Positanonews

Positano, sono state presentate le nuove cartine informative della perla della Costiera, edite dall’Associazione di promozione turistica Positano Style, presieduta da Ambrogio Carro. La grafica è curata da Antonino Buonocore, grafico/cartografo, le foto sono di del tecnico informatico/fotografo Giuseppe Di Martino, media partner Positanonews. Una ‘produzione’ tutta positanese, come si direbbe oggi ‘a km 0’, aperta quest’anno anche a realtà non strettamente positanesi, ma con forti legami con il territorio.

La cartina, in comodo formato pieghevole, riporta le strade e scale positanesi, i recapiti di pubblica utilità. le maggiori attrattive turistiche, la cartina è disponibile presso gli sponsor dell’iniziativa.

L’Associazione di promozione turistica Positano Style nasce alcuni anni fà per iniziativa di Ambrogio Carro, membro di una nota famiglia della moda positano ed ora titolare del locale Elisir di Positano Cafè, propone di continuo iniziative di promozione rivolte a tutti gli operatori del settore turistico. Grazie all’impegno dei soci fondatori Antonino Buonocore e Giuseppe Di Martino, quest’anno per venire incontro alle nuove esigenze delle strutture alberghiere ed extra-alberghiere, è stato messo a punto un software di gestione personalizzata, rivolto in special modo alle strutture medio-piccole, che permette la registrazione dei clienti e la gestione dei dati univoca per la tassa di soggiorno, le schedine Polizia di Stato, il modello istat/azienda di soggiorno. Previsti sconti particolari per gli associati al Positano Style.

Per informazioni : antonino.buonocore@gmail.com : info@giuseppedimartino.it