Positano, l’attore di “Game of Thrones” Aidan Gillen a cena al ristorante “Bruno”

Ancora vip in Costiera Amalfitana. In questi primi giorni d’estate sono tantissime le celebrità che da tutto il mondo hanno scelto i territori della Divina per passare le proprie vacanze. E Positano, come sappiamo, è meta preferita da decine e decine di vip ogni anno. Ultima celebrità internazionale che è stata avvistata nella perla della Divina è l’attore irlandese Aidan Gillen, divenuto celebre per aver recitato nella serie Il Trono di Spade. Gillen ha cenato ieri sera al ristorante “Bruno”, dopo aver passato una giornata per le vie di Positano.

Aidan Gillen ha debuttato presto nel suo paese natale, l’Irlanda appunto, come attore teatrale, carriera che ha abbandonato per dedicarsi principalmente al Cinema e alla TV. Dal 2010 al 2011 ha lavorato nella serie televisiva irlandese Love/Hate, nel ruolo di John Boy. Ha inoltre collaborato come protagonista nel video musicale del gruppo islandese Sigur Ròs, “Ekki Mùkk”. Successivamente, dal 2011 al 2017 è stato protagonista nella serie televisiva HBO Il Trono di Spade nel ruolo di Petyr Baelish. Nel 2015 ha affiancato il collega Tom Vaughan-Lawlor con cui ha precedentemente lavorato in Love/Hate nella miniserie irlandese Charlie. Ultimamente ha preso parte al cast di Bohemian Rhapsody, il film ufficiale della rockband Queen, in uscita il 2 novembre 2018 e diretto da Bryan Singer e Dexter Fletcher.