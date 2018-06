Positano la festa di San Pietro e Paolo il video del backstage, i saluti di Antonino, gli auguri a Virginia per i 48 anni dell’hotel simbolo di qualità. Non è il San Pietro più noto della Costiera amalfitana, a Cetara accorreranno a migliaia da Amalfi e Salerno bloccando anche la S.S. 163 Amalfitana, ma per noi è una festa piena di fascino e bellezza. Quella bellezza che ha fatto la fortuna del nostro paese, ma anche dell’albergo simbolo di qualità nel turismo mondiale, l’hotel Il San Pietro di Positano.

Abbiamo fatto la scelta di non andare in mezzo al clamore della festa, ma un pò prima. Abbiamo salutato qualche titolare di bancarella che viene qui da anni e rende colorita la festa, Antonino Cinque, il nostro “vigile”, ci piace chiamarlo così, con la sua dote di diligenza e rigore nel suo lavoro, ma grande umanità e ricchezza di doti, da quelle musicali alla passione per il miele, con una cultura e gentilezza, sinonimo di ospitalità, che non guasta mai in chi rappresenta con la sua divisa il paese , a pochi giorni dalla pensione.

Ogni cosa ci parlava di ricordi e di sentimenti, questo è il mio paese, e guai a chi me lo tocca, mi verrebbe da dire. Riprendiamo il panorama , la spiaggia di Laurito , dove si trova Da Adolfo e il Villa Tre Ville Beach Resort, due strutture che hanno più attori di Maiami Beach ed Hollywood insieme, poi gli organizzatori , le leggende come “La barca , o bastimento, di San Pietro “, un’usanza quasi persa qui che rimane nel Cilento, quella di lasciare il bianco d’uovo nell’acqua la notte e la mattina vedere dai disegni se il Santo vuole dirci qualcosa, le ricette con le melenzane, tante cose perse , ma vive nei ricordi..

Siamo anche al San Pietro, il miglior albergo del mondo , sicuramente off limits oggi, ma chissà come è spuntata Virginia Attanasio, semplice, diretta e signorile nello stesso tempo “Chi sono i Vip? Tutti i nostri ospiti sono Vip.. Oggi festeggiamo l’onomastico e 48 anni di vita..”.

Il party da favola che si terrà sulla spiaggia con i fuochi , ogni anno sempre più belli, che ci saranno alle 23,30 concluderanno questa festa che è fra le più semplici ma anche sentite del paese.