Positano intervento a mare all’alba. La Lady L dei Lucibello recupera lo yacht December X

Positano , Costiera amalfitana intervento a mare all’alba. La Lady L dei Lucibello recupera lo yacht December X. Intervento di recupero del celebre yacht December X , un charter internazionale, andato in avaria.

Questa notte l’allarme verso le 4 con i Lucibello da Positano, intervenuti grazie alla immediata segnalazione della Capitaneria di Porto, che vista l’urgenza e la vicinanza dei loro mezzi, non hanno esitato a muoversi in piena notte per recuperare lo yacht December X che aveva i motori in avaria al largo fra I Galli e Praiano con mare mosso , per cui urgeva un intervento immediato.

Intervento che i Lucibello, come sempre fanno anche per operazioni di soccorso di ogni tipo, non lesinano mai. La Lady L, guidato dal capitano Nino Lucibello, con Salvatore Matteo, Beniamino e tutto l’equipaggio del Lady è arrivato immediatamente verso lo yacht che non riusciva ad avanzare a causa dell’avaria ai motori e lo ha trainato verso una boa per metterlo al sicuro.