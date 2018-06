Positano: Iniziano le vacanze per Immobile, giro in barca con la moglie Jessica e gli amici

Ciro Immobile, dopo una stagione calcistica veramente di rilievo, non giocherà la Champions League 2018/19 con la Lazio e nonostante il recupero in extremis che lo ha fatto scendere in campo contro l’Inter non è riuscito a centrare la qualificazione. L’infortunio l’ha poi costretto a non rispondere alla chiamata della Nazionale anticipando così le vacanze. E così il 28enne calciatore, originario di Torre Annunziata, ha scelto la penisola sorrentina e la costiera amalfitana per trascorrere la prima parte delle vacanze estive.

Con Immobile ci sono la moglie Jessica Melena e altre tre coppie di amici, tra i quali l’ex concorrente del Grande Fratello Guendalina Tavassi col marito. Oggi la comitiva si è concessa una giornata di sole e di mare a bordo di uno yacht di lusso tra Massa Lubrense e Positano: momenti di relax immortalati in una serie di fotografie e storie pubblicate su instagram dalla signora Immobile e dalla sua amica Guendalina. Scatti che ritraggono il gruppo di vacanzieri vip tra la spiaggia di Nerano, a Massa Lubrense, e al largo di Positano.