Positano, incidente sulla via del depuratore: problemi sull’accesso

Intorno alle 15,50 c’è stato un incidente sulla via che conduce al depuratore a Positano. Un’ambulanza con il personale medico del 118 è giunta prontamente dal locale presidio, intervenendo sul luogo del sinistro. Non conosciamo ancora i dettagli delle dinamiche, ma l’area non è esente da problemi di viabilità: sono molte le polemiche per quanto riguarda l’accesso, con delle restrizione che permette il transito solo ai facchini.

Molti ci chiedono il perché non si possono rilasciare permessi anche ai residenti, così come vengono rilasciati a tanti lavoratori: a volte non c’è spazio per i residenti, ricordando poi che la stessa strada per il depuratore funge da collegamento per un impianto tecnologico e non per la Spiaggia Grande. Il tratto purtroppo è troppo affollato e caotico, specie in questo periodo in cui le presenze turistiche iniziano a farsi sentire.