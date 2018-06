Tante emozioni questa sera con Pietro, ringrazio Gianmaria Talamo per la sua “regia” al mio esordio da presentatore in un momento molto importante e delicato , ringrazio i professori , esperti esterni e tutto lo staff della scuola diretta da Stefania Astarita che hanno guidato i nostri ragazzi che ci hanno entusiasmato con le loro esibizioni , l’amministrazione Michele De Lucia per aver trovato questo spazio, Fabio Fusco per le sue belle foto di cui pubblichiamo il post e Massimo Capodanno che trovate sul suo blog , ma ringrazio soprattutto Pietro che da lassù ci ha guardati benevolo.

Michele Cinque

di 2 Galleria fotografica Positano. I Edizione "Premio Pietro Fusco". E una Superluna illuminò il cielo



Si svolgerà questa sera, alle ore 20.30, nella piazza dei Racconti di Positano, la I edizione del Premio culturale “Pietro Fusco”, nato su iniziativa dell’Istituto Comprensivo “L. Porzio” e col patrocinio del Comune di Positano, dopo lo spettacolo della scuola primaria e secondaria di primo grado, con il coro, la danza e le proiezioni, presentato dal direttore di Positanonews Michele Cinque dalle 18,30 . Un evento per tenere vivo il ricordo del piccolo Pietro, alunno straordinario e indimenticabile, appassionato di cultura e di arte.

Il Premio nasce nell’ottica di promuovere il pensiero creativo e le potenzialità espressive, anche in linea con quanto previsto dal D. lgs. N. 60/2017 (“Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività”), e prevede due sezioni: 1) Produzione artistico-visiva, grafica o pittorica, con tecnica a scelta; 2) Produzione linguistico-creativa, scrittura creativa finalizzata alla realizzazione di un cortometraggio.

Le due sezioni si ispirano alle grandi passioni di Pietro, che ha realizzato con tecnica pixel-art numerosi disegni, esposti nella Pinacoteca civica di Positano, in una mostra temporanea, nel mese di settembre del 2017. E la locandina del Premio, con i disegni realizzati quest’anno dagli alunni della scuola secondaria di I grado di Positano e Praiano, vuole essere proprio un omaggio a quella mostra.

Pietro si è appassionato anche al cortometraggio, divertendosi molto nelle varie parti interpretate e rivelando grandi capacità espressive anche in questo genere di produzione. Da qui l’idea di finalizzare la sezione di scrittura creativa proprio al cortometraggio, che sarà realizzato poi da professionisti e proiettato entro dicembre 2018.

Ogni edizione avrà un tema specifico, a cui ispirare i lavori.

Per quest’anno l’argomento deciso è: “E una Superluna illuminò il cielo”.

Ecco la ragione della scelta: il 3 dicembre 2017, giorno della scomparsa di Pietro, è stato possibile ammirare una luna piena particolarmente grande, detta appunto “Superluna”, per l’eccezionale vicinanza alla Terra, uno spettacolo naturale che capita periodicamente, ma che nel 2017 si è registrato soltanto il 3 dicembre.

Da qui l’idea di associare la Superluna all’arrivo di Pietro in cielo.

Hanno partecipato al Premio, rivolto agli alunni di scuola secondaria di I grado, tutte le scuole della Costiera Amalfitana, ossia i seguenti Istituti Comprensivi: I.C. “G. Sasso” di Amalfi, I.C. di Ravello-Scala, I.C. di Maiori-Minori, I.C. “G. Pascoli” di Tramonti.

E oggi sapremo i nomi dei vincitori delle due sezioni. Previsti anche diversi attestati di merito.