Positano festeggiamenti in onore del Patrono San Vito. Emozioni questa sera per le cresime del Vescovo Michele Fusco

Positano, Costiera amalfitana . Emozioni per le cresime del Vescovo Michele Fusco, le sue prime cresime da Vescovo in costa d’ Amalfi , questa sera, mentre il paese si illumina a festa . Celebrazione del sacramento della Confermazione, presieduta da Sua Ecc. Monsignor Michele Fusco, vescovo di Sulmona- Valva. Il programma prevede anche la benedizione per i cani domani mattina e i fuochi a mare. Complimenti al comitato parrocchiale presieduto dal nostro parroco Don Nello Russo.

Negli eventi tutto il programma.