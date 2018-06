Positano, escursionista ferito sul Sentiero degli Dei: intervengono eliambulanza e Protezione civile – VIDEO/FOTO

Un possibile disperso o ferito sul Sentiero degli Dei. In questi minuti, infatti, a Positano, nei pressi della strada per Montepertuso, un elicottero sta perlustrando l’area in modo insistente. Probabilmente è il velivolo è impegnato in una ricerca di qualche disperso: sono intervenute anche un’ambulanza e la Protezione Civile. Appena avremo ulteriori informazioni vi aggiorneremo.

AGGIORNAMENTI – Secondo quanto siamo riusciti a sapere, si tratterebbe di un escursionista ferito.

Ricordiamo che il Sentiero degli Dei, tragitto unico al mondo che tocca i comuni di Agerola, Praiano e Positano, e dal quale è possibile ammirare una vista fantastica, è ancora interdetto in alcune aree. Una situazione che PositanoNews ha spesso denunciato nel corso degli ultimi mesi e che ancora non trova soluzione: i turisti, i visitatori, non si curano affatto dei divieti e attraversano i tratti interdetti anche senza guide autorizzate.