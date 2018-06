Positano due incidenti. A Montepertuso, un ferito. Ai Mulini auto finisce su bus interno. Ed è caos invasione per terra e per mare

Positano , Costiera amalfitana. Una vera invasione da mare, da terra, ma anche da cielo, se pensiamo al Sentiero degli Dei, ci dovrebbe far piacere perchè significa che la nostra cittadina è molto attrattiva, ma si è arrivato ad un limite insopportabile. Oggi anche fatti di cronaca, forse agevolati anche dal traffico, dal caldo e dall’affluenza di gente. In particolare due incidenti in mattinata.

Prima a Montepertuso dove nei pressi del ristorante “La Terra” un dipendente è finito con il suo ciclomotore in un furgoncino ferendosi lievemente . E’ stato trasportato all’ Ospedale Costa d’ Amalfi di Castiglione di Ravello.

Un altro incidente in piena piazza dei Mulini quando un’auto all’uscita dal parcheggio è finita contro l’autobus del servizio pubblico interno, che stava davanti alla fermata per caricare persone.. Un botto che ha spaventato le decine di persone nei bar che sono sciamate subito fuori.

Speriamo che per tutti non ci sia niente di grave. Da quel che sappiamo l’incidente ai Mulini ha provocato solo dei danni autobus e all’auto nel punto dove si sono toccati.