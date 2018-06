Positano fa discutere il nuovo arredo urbano. Per alcuni sembra da stazione. Sono diversi i commenti nella perla della Costiera amalfitana, nessuno positivo, forse perchè non si è capito a cosa potessero servire queste installazioni. Per alcuni sembrano da stazione, altri dicono si deve pensare prima ai bagni pubblici in zone come la Sponda, per esempio, dove ci sono centinaia di persone senza assistenza. Insomma è un paese vivace e l’amministrazione pure..