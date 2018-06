E’ crollato lo splendido arco naturale di Positano. A testimoniarlo alcune foto sui social network dalle quali si evince la triste notizia. Un arco naturale che è stato per tanti anni utilizzato dai più giovani come punto per i tuffi e soprattutto meta per tanti turisti che erano affascinati da questa curiosa struttura che la natura aveva difatti creato.

La blogger Nicki Positano (sue le foto che vi mostriamo) ha così commentato in un post su Instagram: “Il mare è perfetto per il kayak stamattina, ma non ho tempo. Ho scattato questa foto la scorsa settimana dalla piccola spiaggia lungo la costa dove l’arco naturale si è sgretolato un mese fa. La foto successiva è dello scorso anno, l’arco è ancora intatto. Non siamo sicuri del perché si sia rotto, ma è un peccato”.

Il prima e dopo è davvero impressionante.