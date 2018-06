Positano, convocato consiglio comunale: il 14 giugno si approva il rendiconto di gestione 2017

Il Comune di Positano ha diramato la convocazione di un Consiglio comunale in seduta ordinaria per giovedì 14 giugno, ore 17, nella sala delle adunanze del Municipio. Gli argomenti iscritti all’ordine del giorno sono l’approvazione dei verbali delle sedute precedenti e l’approvazione del documento rendiconto di gestione per l’anno 2017. In mancanza del numero legale per l’assemblea, una seconda seduta è stata prevista nel medesimo orario sabato 16 giugno.