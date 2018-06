Positano, avvistata tra locali la webstar Francesco Sole

Relax a Positano per la star della rete Francesco Sole. Il fenomeno dei social è stato visto in giro per la Perla della Costiera, passando per il ristorante La Cambusa e poi dal bar Buca di Bacco, dove si è concesso qualche foto con fans e dipendenti del locale (in foto con Erika Falcone). Il 25enne modenese, al secolo Gabriele Dotti, ha un grande seguito tra i giovanissimi, con più di 2 milioni di follower su Facebook, 800 mila su Instagram e 79 mila su Twitter. L’artista poliedrico, che spesso ha diviso il popolo del web, ha registrato enormi vendite con i suoi libri di poesie, più di 100mila copie con Ti voglio bene, mentre l’ultima pubblicazione Ti amo in tre settimane ha venduto 20mila copie. Francesco Sole è noto anche per essere presentatore di Tu si que vales, il format di Canale 5 in cui è coadiuvato da Belen Rodriguez. Questo weekend, sempre in una vivace e soleggiata Positano, sono stati visti anche alcuni inviati di Striscia la Notizia.