Positano, abusi edilizi: sequestro preventivo per un’opera

Diversi abusi edilizi si sono segnalati a Positano nello scorso mese. Uffici tecnici, polizia municipale e forze dell’ordine in Costa d’Amalfi sono costretti ad un lavoro certosino, al fine di tutelare il paesaggio e il rispetto delle regole in materia di costruzione. Un’opera in via Pasitea, su denuncia delle autorità giudiziarie, è stata sottoposta al sequestro preventivo a causa del riscontro di difformità; altre due opere su via Marconi, erano invece prive dei permessi di costruzione.