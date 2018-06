Pontecagnano (Salerno), 41enne arrestato per violenza e minacce ai danni di una 14enne: “Se parli uccido tua madre” ha detto alla ragazzina

07/06/2018 – In carcere il 41enne A.G. accusato di violenza sessuale aggravata e continuata ai danni di una ragazzina oggi 14enne. Prima lo stupro, poi le botte e le minacce. L’uomo, un vigilante amico di famiglia aveva cominciato a tormentare la ragazzina fino allo stupro avvenuto ad ottobre del 2017 L’inizio del calvario della ragazzina fino a quando la mamma dell’adolescente scoprì sul cellulare della figlia alcuni messaggi hard ed un piano per costringere la giovane a denunciare maltrattamenti in famiglia per poter continuare a soggiogarla e ad abusare di lei.La giovane oltre ad essere picchiata e violentata subiva minacce per tacere sugli abusi: «Se dici qualcosa la userò per fare del male a te e alla tua famiglia». Sotto il giogo di quelle minacce la ragazzina avrebbe continuato a sottostare alle sue richieste, che andavano dall’invio di foto e filmati erotici fino a ulteriori rapporti sessuali. Le indagini sono state rapide. Se ne sono occupati i carabinieri della stazione di Mercatello, coordinati dal comandante Lo Cascio e dal maggiore Rubbo.

