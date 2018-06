Pompei. Turista inciampa negli Scavi e fa cadere al suolo un’antica colonna

Venerdì pomeriggio un giovane turista americano della Florida che si trovava in visita agli scavi archeologici di Pompei in compagnia della madre è stata protagonista di una disavventura che farebbe sorridere se non fosse per le conseguenze che ne sono scaturite. Il ragazzo, mentre si aggirava tra i resti storici dell’antica città di Pompei, è inciampato accidentalmente finendo rovinosamente contro una colonna del peristilio del Complesso di “Championnet”, facendola cadere rovinosamente a terra. Per fortuna la colonna è rimasta integra. I responsabili della vigilanza di servizio del Parco hanno immediatamente messo al corrente la Direzione dell’accaduto che ha allertato i Carabinieri di Pompei che, dopo aver interrogato i presenti ed il responsabile dell’accaduto, hanno verificato che il fatto avvenuto sia stato del tutto casuale. Questa mattina sono stati effettuati i lavori per il ripristino in sito della colonna. I funzionari archeologi, architetti e i restauratori del Parco Archeologico, dopo aver effettuato le verifiche d’integrità del reperto e dopo gli interventi di pulizia e consolidamento della base, hanno provvedendo alla sua originaria ricollocazione.