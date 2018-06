Pompei, in occasione del “Pride” oscilla il Rosario! E’ Miracolo?

Lo scorso Aprile la corona del Rosario del Santuario della Madonna di Pompei oscillò in maniera evidente ma si pensò che si trattasse soltanto di un po’ di vento, salvo poi accadere nuovamente ieri, dove sono intervenuti un’altra volta i vigili del fuoco per saldarlo ancora una volta; dunque trattasi di semplici coincidenze o di un miracolo vero e proprio dato che è la seconda volta a distanza di pochi mesi?

In migliaia a Pompei Sabato 30 Giugno

Per il motivo sopramenzionato che ha scatenato sicuramente una certa curiosità tra i fedeli che stanno, in queste ore, gridando al miracolo, con cognizione di causa, ma anche per il fatto che si tratta di una festa dedicata ai diritti civili e alla laicità sono previste ben 5000 persone per questo weekend a Pompei, o anche di più. Questa manifestazione vuole essere non solo un Gay Pride ma va ben oltre: si manifesta contro le discriminazioni razziali e lo stop all’immigrazione. Il “Pompei Pride”, così rinominato, è stato organizzato un po’ di tempo fa, precisamente nel mese di Febbraio ma non è stato l’unico evento organizzato, in realtà si tratta di una serie di eventi partiti dal 17 maggio in poi in cui ci sono state delle manifestazioni contro l’omofobia volte all’affermazione dei diritti civili. Le manifestazioni si sono tenute anche il 25 – 26 maggio a Salerno ed il 16 giugno a Caserta.

Dunque, la Campania, si conferma la regione numero uno in Italia per l’organizzazione di questa tipologia di eventi chiamati “Pride”. Gli eventi si concluderanno il 14 luglio a Napoli dove sono previste ben 10.000 persone.

L’evento darà inizio alle danze con un trenino di bambini appartenenti alle famigerate “famiglie arcobaleno”, quelle famiglie non riconosciute dallo Stato in quanto costituite dalla presenza di genitori dello stesso sesso.