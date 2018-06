Pizza ad Avellino in testa, verso il ballottaggio con Ciampi M5S . Questo sembra essere l’andamento dello scrutinio in corso nelle 72 sezioni elettorali di Avellino vede in testa il candidato del centrosinistra, Nello Pizza, sostenuto dal Pd e da altre sei liste, in vantaggio sul portavoce di M5S, Vincenzo Ciampi, e sul candidato del centrodestra, Sabino Morano. Una tendenza salutata con soddisfazione nella sede elettorale di Pizza

L’affluenza al voto è stata del 71,1% rispetto al 76,9% registrato nel capoluogo irpino nelle amministrative del 2013 e al 74% delle elezioni politiche dello scorso 4 marzo. Il calo degli elettori, sui 47.706 iscritti nelle liste hanno votato 32.706, fa aumentare la possibilità di una vittoria al primo turno, evitando il ballottaggio fissato per il prossimo 24 giugno, per il candidato che superasse i 16.354 voti.

Alle comunali di Avellino, l’unico capoluogo di provincia in Campania interessato al test elettorale, sono stati otto i candidati alla carica di sindaco mentre 18 le liste presentate. Le operazioni di voto e di scrutinio si stanno svolgendo senza problemi di sorta. In serata, i carabinieri in servizio di vigilanza presso un seggio della città hanno denunciato un elettore che aveva introdotto un telefono cellulare all’interno della cabina elettorale e fotografato la scheda. Il telefono e la scheda sono stati sequestrati. Nella giornata di oggi, altri 20 comuni irpini, tutti al di sotto dei 15 mila abitanti, sono stati chiamati ad eleggere il sindaco e i nuovi consigli comunali.