Pimonte: due chiacchiere col presidente Chierchia della Pro-Loco

Pimonte, terra di accoglienza e gente di collina: abbiamo scambiato qualche chiacchiera col presidente della Pro-Loco Michele Chierchia.

Noi della redazione di vivicentro.it, ospiti della ridente cittadina dei monti Lattari, abbiamo scambiato qualche chiacchiera con il presidente della Pro Loco Michele CHIERCHIA per tastare l’umore della comunità.

Presidente, cosa avete programmato per l’estate 2018?

Dal prossimo 28 luglio sino al 5 agosto, ritorna l’edizione “L’estate pimontese” che si svolgerà sul piazzale San Michele con tantissime novità: serate deliziate dal buon cibo rigorosamente made in Pimonte, accompagnate da spettacoli ed eventi che sono in via di definizione; inoltre, con l’ausilio degli amici di altre associazioni, cerchiamo quotidianamente di regalare ai nostri concittadini e coloro che raggiungeranno il nostro paese dal circondario, serate di gioia, svago, spensieratezza ed allegria.

Qual’è il vostro modus operandi?

Lo spirito che s’è prefissata la Pro-Loco di cui mi fregio di esserne presidente, si riassume nel creare momenti di unione, solidarietà ed amore, tutto ciò che possa coinvolgere in maniera viva ed attiva tutti i miei concittadini e non solo e le istituzioni del paese e per poter raggiungere tale obiettivo, ci impegniamo con dedizione e spirito di sacrificio che da sempre ci contraddistingue.

Avete organizzato una competizione sportiva, con quale obiettivo?

https://vivicentro.it/regioni/sud/terza-pagina-sud/pimonte-due-chiacchiere-col-presidente-della-pro-loco-chierchia/