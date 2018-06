Piano di Sorrento. Vicenda scuola via Legittimo, oltre la maestra anche il bambino non va a scuola. La madre incontra la preside Sagliocco, intervento di Positanonews. Il nostro intervento è stato non solo quello giornalistico, ma umano. La madre del bambino si trovava fuori la scuola Gaetano Amalfi a piedi e non riusciva a parlare con la Preside come ci ha riferito. Le abbiamo suggerito di andare dal sindaco Vincenzo Iaccarino per far si che in qualche modo si facesse questo incontro.

“Sono disperata mio figlio viene accolto male a scuola e non vuole andarci più”, questo in buona sostanza il suo messaggio, al quale non possiamo essere indifferenti.

Non si tratta della maestra, non si tratta del genitore. Entrambi risponderanno davanti alla legge, sono partite le denunce ed i procedimenti giudiziari, sarà il Tribunale di Torre Annunziata. Non si tratta di dare o meno solidarietà alla maestra per il gesto subito, totale e incondizionata.

Il gesto fatto è condannabile , e sarà condannato sicuramente chi lo ha fatto..

Si tratta di altro, di una comunità che deve pensare al bambino sia quello che sia. Il bambino va tutelato, va messo nelle condizioni migliori, e deve continuare ad andare a scuola. Noi non siamo i servizi sociali, lo abbiamo detto questa mattina al sindaco.

Se una mamma si deve rivolgere a Positanonews per noi non è un vanto, ma un tormento. Qualcosa non va, se ne devono occupare i servizi sociali di Sant’Agnello e la scuola di Piano di Sorrento.

Abbiamo saputo che la Preside la ha ascoltata alla fine forse non si sono solo incrociate e ci fa piacere, sappiamo che è una persona esperta e professionale Confidiamo nella collaborazione fra Scuola, Comune e i genitori.

Cerchiamo di trovare una soluzione a questa vicenda senza che venga più amplificata anche nell’interesse del bambino.